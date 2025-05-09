сегодня в 04:19

Трамп: встречи с Путиным в Саудовской Аравии не планируется

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что встречи между ним и президентом России Владимиром Путиным в мае в Саудовской Аравии не планируется, пишет ТАСС .

При этом он отметил, что между сторонами идут «очень хорошие» переговоры.

«Но у нас идут очень хорошие разговоры. Очень-очень хорошие», — подчеркнул он.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается устроить встречу с участием лидеров стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Трамп собирается приехать в Эр-Рияд 13 мая. Саммит проведут на следующий день. После этого американский президент поедет в Доху и Абу-Даби.