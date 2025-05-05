Трамп возрождает легендарный «Алькатрас» для самых опасных преступников

Федеральное бюро тюрем США заявило, что готово выполнить президентское распоряжение о создании на острове в заливе Сан-Франциско сверхзащищённого учреждения для «самых беспощадных преступников Америки» — тюрьмы «Алькатрас», пишет «Интерфакс» .

В проекте задействованы ФБР, Минюст и МВБ для создания «тюрьмы будущего». Островное расположение сохранится как ключевой элемент безопасности.

«Это будет не ностальгический проект, а современный исправительный комплекс с максимальным уровнем изоляции», — написал ранее президент США Дональд Трамп в Truth Social, напомнив, что оригинальный «Алькатрас» содержал таких знаменитых заключённых, как Аль Капоне.

Пресс-секретарь Бюро тюрем уточнила, что концепция предусматривает «сохранение исторического облика при интеграции новейших технологий контроля».

Сторонники проекта указывают на необходимость спецучреждения для террористов и главарей преступных синдикатов. Критики называют проект «дорогостоящим PR-ходом», напоминая о 80 млн долларов ежегодных затрат на содержание оригинала. Туристические операторы бьют тревогу — музей ежегодно посещают 1.4 млн человек.

Историки отмечают иронию: в 1963-м тюрьму закрыл Роберт Кеннеди как «слишком дорогую», теперь же её возрождает администрация, известная бюджетной жёсткостью.

Сроки реализации проекта не называются.