Демократы долгое время не давали выстраивать хорошие отношения с Россией, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, сообщает РИА Новости .

Трамп подчеркнул, что верит российскому лидеру, напомнив, что они вместе прошли через «историю с клеветой» на выборах, придуманная Хиллари Клинтон, Адамом Шиффом и другими «нечестными людьми».

Он была ложью и помешала развивать взаимовыгодные торговые отношения, отметил президент США.

«Эта мистификация фактически помешала нам выстраивать отношения с Россией и мешала России взаимодействовать с нами. И все же, несмотря на это, мы находили общий язык», — заявил американский лидер.

Несмотря на это, он констатировал, что сторонам удавалось находить общий язык и избегать серьезных конфликтов.

«У них огромные территории, богатые полезными ископаемыми…, а у нас есть то, что им очень нужно», — отметил Трамп, выразив сожаление об упущенных возможностях.

