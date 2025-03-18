Трамп: во вторник США обнародуют документы об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародуют документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди, сообщает РИА Новости.
«Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — заявил он.
Трамп добавил, что документы не будут отредактированы, речь идет о «порядка 80 тыс. страниц».
Джона Кеннеди убили в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Спустя два дня Освальда застрелили в полицейском участке.
Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди с подробным описанием нестыковок следствия.