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Трамп: во вторник США обнародуют документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник обнародуют документы об убийстве бывшего американского лидера Джона Ф. Кеннеди, сообщает РИА Новости .

«Завтра мы обнародуем все документы, касающиеся Кеннеди. Люди ждали этого десятилетиями», — заявил он.

Трамп добавил, что документы не будут отредактированы, речь идет о «порядка 80 тыс. страниц».

Джона Кеннеди убили в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Спустя два дня Освальда застрелили в полицейском участке.

Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди с подробным описанием нестыковок следствия.