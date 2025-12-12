Трамп: Вашингтон обсуждал денуклеаризацию с Москвой и Пекином

Соединенные Штаты обсуждали тему ядерного разоружения с Россией и Китаем, причем все три стороны проявили к этому интерес, сообщает РБК .

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, трансляцию которого вел Белый дом.

«Я думаю, это то, чего бы мы хотели, а также то, что хотели бы сделать они, и то, что, я думаю, хотела бы сделать Россия», — сказал американский лидер.

Он уточнил, что обсуждал этот вопрос и с Пекином, и с Москвой в рамках своих дипломатических контактов.

