Трамп уверен в успехе возможного трехстороннего саммита по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти общий язык в случае проведения трехсторонних переговоров, сообщает ТАСС .

«У меня есть чувство, что вы и президент Путин договоритесь о чем-то», — отметил американский лидер, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что окончательные решения по урегулированию конфликта должны приниматься украинской стороной во взаимодействии с Россией.

«В конечном счете решения относительно этого могут принять только президент Зеленский и народ Украины во взаимодействии и по согласованию с президентом Путиным», — заявил он, добавив, что такой формат может привести к «очень хорошему» результату.