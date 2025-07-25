Трамп утвердил закон о сокращении финансирования вещательных корпораций

сегодня в 02:57

Трамп урезал 9 млрд долларов на иностранную помощь и общественное ТВ

Президент США Дональд Трамп подписал закон о масштабном сокращении государственных расходов, возвращающий в бюджет 9 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Документ, ранее одобренный Конгрессом, предусматривает изъятие 7,9 млрд долларов у Агентства США по международному развитию (USAID) и 1,1 млрд у Корпорации общественного вещания, финансирующей NPR и PBS.

Это решение стало логическим продолжением курса «Америка прежде всего» — соответствующий запрос Трамп направил в Конгресс ещё 4 июня.

Для общественных вещателей сокращение стало серьёзным ударом: NPR объединяет 797 радиостанций, PBS — 354 телеканала по всей стране.

Ранее The Washington Post сообщала о планах администрации сократить финансирование Госдепа почти вдвое, включая 90-процентное уменьшение взносов в ООН, НАТО и другие международные организации.