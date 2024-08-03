Трамп усомнился в умственных способностях Харрис

сегодня в 22:50

Трамп назвал низкий IQ Харрис причиной ее отказа от дебатов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал низкий IQ Харрис причиной ее отказа от телевизионных дебатов, пишет РИА Новости .

«У Камалы Харрис нет ментальных способностей… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», — написал экс-президент США в своей соцсети Truth.

Ранее Харриса отказалась от предложения Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News.

Вице-президент объяснила отказ поведением лидера республиканцев, который настаивает на удобной ему площадке.