Трамп усомнился в умственных способностях Харрис
Трамп назвал низкий IQ Харрис причиной ее отказа от дебатов
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп назвал низкий IQ Харрис причиной ее отказа от телевизионных дебатов, пишет РИА Новости.
«У Камалы Харрис нет ментальных способностей… Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ», — написал экс-президент США в своей соцсети Truth.
Ранее Харриса отказалась от предложения Трампа провести дебаты 4 сентября на телеканале Fox News.
Вице-президент объяснила отказ поведением лидера республиканцев, который настаивает на удобной ему площадке.