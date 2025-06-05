Трамп удалял пост про разговор с Путиным, а потом вернул

Пост про беседу с Путиным пропал из соцсети Трампа, а потом появился вновь

Пост про телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в среду исчезал со страницы президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Затем американский лидер вернул его, сообщает РИА Новости .

4 июня Трамп сообщил, что пообщался по телефону с Путиным. Лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта.

Президент США опубликовал в своей соцсети Truth Social пост о проведенном разговоре. Затем этот пост куда-то исчез. При этом в Telegram-канале аналогичное сообщение не удалялось.

Затем пост Трампа про разговор с Путиным снова появился в Truth Social. Текст остался без изменений. По какой причине пост исчезал со страницы Трампа, не сообщается.