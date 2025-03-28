Трамп убежден, что повышение пошлин не должно испортить отношения США с Канадой

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что введение дополнительных таможенных сборов со 2 апреля не повредит взаимоотношениям США с Канадой и другими государствами, пишет РИА Новости .

Несмотря на отказ встречаться с канадским премьером Марком Карни до подтверждения его полномочий на предстоящих в конце апреля внеочередных парламентских выборах, Трамп охарактеризовал их телефонную беседу как весьма продуктивную и выразил оптимизм относительно будущего двусторонних отношений.

«У нас будут очень хорошие отношения с Канадой и другими странами, с некоторыми не будет, не будут такие приятные, но большинство стран, я думаю, со мной согласятся, многие извинялись за то, что использовали нас», — сказал Трамп журналистам.

Президент США подтвердил свое намерение безоговорочно выполнить обещание о введении новых пошлин на иностранную продукцию. В свою очередь, нынешний глава правительства Канады обозначил готовность противостоять действиям республиканской администрации в случае возникновения угроз, отметив, что инициативы Трампа знаменуют окончание эры тесного экономического и оборонного сотрудничества между странами.