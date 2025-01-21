Трамп станцевал с женой под Элвиса Пресли на балу в честь своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания исполнили танец на «Балу Верховного Главнокомандующего» во время инаугурационных мероприятий нового главы государства, сообщает газета «Известия» .

Супружеская чета станцевала под балладу An American Trilogy Элвиса Пресли. В композиции есть прямые отсылки к библейским писаниям, например, строчка: «Все мои испытания, Господи, скоро закончатся».

Дональд во время танца был одет в черный смокинг. Мелания же пришла на бал в бело-черном платье.

Трамп также выступил с речью. Он отметил, что будет оценивать свой успех в том числе по количеству завершенных войн и конфликтов, в которые не хочет больше втягивать США. Кроме того, республиканец пообещал «привести мир к лучшему».

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США. Церемония инаугурации состоялась в Капитолии.