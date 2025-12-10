Трамп: США смогли заключить невероятные соглашения с Китаем в торговле
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогли заключить невероятные соглашения с Китаем в торговле, сообщает РИА Новости.
«Мы заключили невероятные сделки с Китаем», — заявил он.
Глава Белого дома добавил, что китайцы покупают американскую продукцию на триллионы долларов, в том числе соевые бобы.
Ранее США выразили готовность к взаимодействию с Китаем в целях разрешения украинского кризиса.
