Трамп: США не переживут еще четыре года правления Байдена

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Трамп усомнился в способности США пережить еще один срок президентства Байдена

Экс-президент США Доналд Трамп не верит в способность страны пережить еще один срок нахождения в Белом доме Джо Байдена, пишет ТАСС .

«Эта страна не переживет еще четырех лет [президентства] продажного Джо Байдена. Он продажный, он коррумпированный, он некомпетентный», — сказал экс-президент на встрече в городе Уайлдвуд.

Он добавил, что страна находится «в большой беде» на пороге третьей мировой войны из-за просчетов действующей власти.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.