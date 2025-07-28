Трамп: США готовы вновь ударить по ядерной инфраструктуре Ирана

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что США готовы нанести новые удары по ядерной инфраструктуре Ирана, если это потребуется, сообщает РИА Новости .

Ранее заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что иранская сторона на встрече с Великобританией, Францией и Германией высказалась о праве исламской республики продолжать обогащение урана на своей территории.

Трамп отреагировал на это заявление. На пресс-конференции в Шотландии он указал на готовность США вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана при необходимости.

По словам американского президента, Вашингтон уничтожил ядерный потенциал республики, но если она начнет сначала, то США «уничтожат его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем».

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, атаковав его военные и ядерные объекты. Стороны начали обмениваться ударами. В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам. 24 июня Израиль и Иран договорились о перемирии.