сегодня в 18:38

Трамп сравнил свой снимок с Путиным с фотографией встречи Никсона и Хрущева

Президент США Дональд Трамп сравнил свой снимок с российским лидером Владимиром Путиным с исторической фотографией встречи 36-го американского главы Ричарда Никсона и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщает 360.ru .

Первое фото было сделано на недавнем российско-американском саммите глав государств на Аляске.

На втором снимке запечатлены руководители США и СССР в 1959 году, когда вице-президент Соединенных Штатов Никсон посетил Москву.

Также Трамп пообещал «интересные времена» на переговорах по Украине.