Трамп сообщил о прибытии двух американских подлодок в «нужный» регион

Президент США Дональд Трамп заявил, что две американские атомные подлодки были передислоцированы и уже прибыли в необходимый регион после высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, сообщает «Царьград» .

Дональд Трамп сообщил журналистам, что две американские атомные подводные лодки были перемещены и уже находятся в «нужном регионе». Конкретное местоположение субмарин президент раскрывать не стал.

Ранее появлялась информация, что решение о смене дислокации подлодок было принято после заявлений заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева. Медведев отметил, что любой ультиматум со стороны Трампа может привести к войне, а также напомнил о рисках, связанных с так называемой «мертвой рукой».

«Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про «ходячих мертвецов», а также то, как может быть опасна не существующая в природе «мертвая рука», — высказался Медведев.

Сообщалось, что американские субмарины могли быть перемещены ближе к российским территориям. Трамп подтвердил, что подлодки уже находятся там, где им необходимо быть.

Несмотря на напряженность, Трамп направил в Москву специального посланника Стива Уиткоффа. Он будет работать в российской столице 6 и 7 августа. По словам Трампа, Уиткофф сосредоточен на вопросах, связанных с сектором Газа и Израилем, а не на урегулировании конфликта на Украине.