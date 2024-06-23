Трамп: «сонный Джо» отсыпается вместо подготовки к дебатам

«Мы будем называть его „сонный Джо“ <…>. Говорят, что он заперся, чтобы подготовиться (к дебатам — ред.), но он этого не делает, он спит сейчас», — указал Трамп.

Кандидат в президенты США выступил на митинге своих сторонников в Филадельфии, штат Пенсильвания, 22 июня.

Теледебаты, которые запланированы на 27 июня, будут первыми в истории страны дебатами, в которых примут участие действующий и бывший президенты. Местом проведения выбрана Атланта в штате Джорджия. Длительность мероприятия составит 90 минут.