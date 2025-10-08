Трамп: следующие 48 часов переговоров Израиля и ХАМАС будут решающими

Американский президент Дональд Трамп заяил, что следующие 48 часов непрямых переговоров Израиля и ХАМАС в Египте будут иметь решающее значение для перспектив урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что глава Белого дома поставил задачу перед своими американскими представителями на переговорах Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед отправкой в Египет добиться заключения сделки между сторонами конфликта.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и Трамп 3 октября после ответа ХАМАС на предложение президента США поговорили по телефону. В ходе беседы премьер Израиля сказал, что праздновать нечего, а ответ движения ничего не значит.

Кроме того, Нетаньяху дал американскому президенту понять, что считает этот ответ отказом от предложенного плана Трампа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.