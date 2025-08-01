Трамп: санкции против России не подействуют

Американский президент Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против России, при этом он признал, что не уверен в их эффективности, сообщает РИА Новости .

«Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — отметил он.

При этом Трамп подчеркнул, что соответствующее решение он примет через 8 дней.

Ранее Трамп заявил, что, если договоренности по завершению украинского конфликта не будут достигнуты после обозначенного им срока, против РФ введут санкции, пошлины и «кое-что другое».