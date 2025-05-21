Трамп резко ответил журналисту NBC: «Ты придурок»

Во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста NBC, назвав его «придурком» (jerk), пишет Lenta.ru .

Поводом для эмоциональной реакции стал вопрос о подаренном США катарском самолете. Трансляцию события вел сам телеканал.

«О чем ты говоришь? Знаешь, тебе нужно убираться отсюда. Какое отношение это имеет к катарскому самолету? (…) Ты недостаточно умен. NBC, CBS, ужасно. Нет, но если бы они не были фейковыми новостями, как этот придурок», — возмутился Трамп.

Президент также заявил, что журналист является «ужасным репортером», и подчеркнул, что самолет был подарен Катаром и официально передан в распоряжение ВВС США.