Трамп решил передать Израилю запрещенные Байденом бомбы
США передадут Израилю девятисоткилограммовые бомбы
США передадут Израилю 1 800 девятисоткилограммовых бомб МК-84, запрещенные к поставкам еврейскому государству администрацией экс-президента Джо Байдена, сообщает ТАСС.
По данным портала Axios, на который ссылается российское агентство, боеприпасы доставят в Израиль морем.
Этот вид вооружений был запрещен для применения Израилем из-за большой мощности и опасением больших жертв сред гражданского населения при военных действиях ЦАХАЛ против арабских государств на Ближнем Востоке.
Противобункерная бомба МК-84 была разработана США во время войны во Вьетнаме. За все время она применялась дважды — в Ираке и при осаде Бейрута.