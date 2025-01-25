Трамп решил передать Израилю запрещенные Байденом бомбы

По данным портала Axios, на который ссылается российское агентство, боеприпасы доставят в Израиль морем.

Этот вид вооружений был запрещен для применения Израилем из-за большой мощности и опасением больших жертв сред гражданского населения при военных действиях ЦАХАЛ против арабских государств на Ближнем Востоке.

Противобункерная бомба МК-84 была разработана США во время войны во Вьетнаме. За все время она применялась дважды — в Ираке и при осаде Бейрута.