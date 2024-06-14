Трамп рассказал об отношениях с Путиным и Си Цзиньпином
Бывший президент США отметил хорошие отношения с Путиным
Бывший президент США Доналд Трамп отметил хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», — сказал экс-глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Трамп добавил, что также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее Трамп назвал"немыслимым» нахождение российских военных кораблей на Кубе.