Трамп рассказал об отношениях с Путиным и Си Цзиньпином

«Я думаю, они очень хорошие. Хотя я и был довольно жестким», — сказал экс-глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп добавил, что также уважал председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Трамп назвал"немыслимым» нахождение российских военных кораблей на Кубе.