Трамп рассказал, когда состоится вторая встреча с РФ по Украине

Американский президент Дональд Трамп в день саммита на Аляске заявил, что вторая встреча по украинскому вопросу может состояться в скором времени после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкоридже, пишет ТАСС .

Трамп считает, что вторая встреча по украинскому вопросу может как состояться в ближайшее время после переговоров на Аляске, так и не состояться вовсе. Все будет зависеть от итогов предстоящего саммита.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что говорить о второй встрече Путина и Трампа очень рано. Этот вопрос решится по итогам саммита 15 августа.

На момент публикации заметки и Путин, и Трамп прибыли на Аляску. Кремль показал кадры российского самолета, который совершил успешную посадку.