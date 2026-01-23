Трамп: расходы США на Гренландию ограничатся вложениями в «Золотой купол»
Президент США Дональд Трамп заявил, что расходы США на Гренландию ограничатся вложениями в создание системы ПРО «Золотой купол», сообщает РИА Новости.
«У нас не будет иных расходов, кроме как на строительство „Золотого купола“. Мы собираемся его построить», — отметил он.
Трамп после посещения Всемирного экономического форума в Давосе написал в соцсети Truth Social о том, что работа над соглашением по Гренландии не только продолжается, но и может принести огромную пользу США.
Также ранее глава американской администрации неоднократно подчеркивал, что контроль над Гренландией необходим для укрепления национальной безопасности США и оптимизации развертывания американской системы ПРО «Золотой купол».
