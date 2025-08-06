Трамп проведет ключевые переговоры по карабахскому урегулированию

Лидеры Армении и Азербайджана подпишут в Вашингтоне меморандум

В Белом доме состоится серия дипломатических встреч, которые могут стать поворотным моментом в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, сообщают СМИ.

Согласно данным азербайджанского издания Minval, Дональд Трамп проведет раздельные, а затем трехсторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В 14:30 пройдут переговоры Трампа с Пашиняном, в 15:20 запланирована встреча с Алиевым. В 16:00 — совместное заявление трех лидеров.

Кульминацией визита станет подписание меморандума о намерениях заключить мирный договор между двумя странами.

Это будет первая трехсторонняя встреча лидеров при посредничестве США с момента завершения второй карабахской войны в 2020 году. Ранее переговорный процесс проходил в основном при посредничестве России и Евросоюза.