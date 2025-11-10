Трамп прокомментировал «лучший пролет в жизни» перед посещением матча

Президент США Дональд Трамп организовал зрелищный пролет своего самолета Air Force One над стадионом «Нортвест» в Мэриленде во время матча НФЛ между «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс», сообщает газета «Известия».

Кадры низкого пролета президент лично опубликовал в своей социальной сети Truth Social, а позже самолет благополучно приземлился на объединенной базе Эндрюс, где Трамп присоединился к просмотру игры.

«Это был самый лучший пролет в моей жизни. Никто никогда не совершал подобного пролета, так что это лучшие пилоты в мире», — заявил глава Белого дома журналистам по прибытии.

На мероприятии его сопровождали высокопоставленные военные чиновники, включая министра обороны Пита Хегсета, а безопасность обеспечивали около 100 сотрудников Секретной службы.

Ранее Трампа уже фотографировали спящим во время теннисного финала US Open, что вызвало волну комментариев в прессе, особенно на фоне его критики в адрес «сонного Джо» Байдена.