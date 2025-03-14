Трамп обвинил Байдена в «миллионах погибших» в украинском конфликте и «хаосе»

Президент США Дональд Трамп в недавнем посте в своем блоге обратил внимание на трагические масштабы украинского кризиса, выразив мнение о колоссальном количестве жертв, сообщает «Царьград» .

Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, вина за гибель миллионов лежит на плечах предыдущей администрации, возглавляемой Джо Байденом.

«Продажный Джо Байден втянул нас в настоящий „хаос“ с Россией (и со всем остальным!), но я выведу нас из него», — написал Трамп.

Президент США также выразил уверенность в том, что, будь он президентом в тот момент, он сумел бы предотвратить эскалацию конфликта.

«Миллионы людей погибли напрасно, их уже никогда не вернуть…», — добавил Трамп.

По его словам, если не будет достигнуто прекращение огня и финальное соглашение с Россией, то число жертв будет только расти.