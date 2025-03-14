Трамп: продажный Джо Байден втянул США в настоящий «хаос» с Россией
Президент США Дональд Трамп в недавнем посте в своем блоге обратил внимание на трагические масштабы украинского кризиса, выразив мнение о колоссальном количестве жертв, сообщает «Царьград».
Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, вина за гибель миллионов лежит на плечах предыдущей администрации, возглавляемой Джо Байденом.
«Продажный Джо Байден втянул нас в настоящий „хаос“ с Россией (и со всем остальным!), но я выведу нас из него», — написал Трамп.
Президент США также выразил уверенность в том, что, будь он президентом в тот момент, он сумел бы предотвратить эскалацию конфликта.
«Миллионы людей погибли напрасно, их уже никогда не вернуть…», — добавил Трамп.
По его словам, если не будет достигнуто прекращение огня и финальное соглашение с Россией, то число жертв будет только расти.