Трамп призвал закрыть дело о выплате актрисе по примеру решения о сыне Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка закрыть дело о выплате порноактрисе, сославшись на решение действующего американского лидера Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

По словам адвоката Трампа, заявление президента Байдена о том, что его сын подвергся «избирательному и несправедливому преследованию», применимо и к избранному президенту.

Его защита считает применимым к его делу и аргумент Байдена о том, что в уголовный процесс против Хантера вмешалась политика.

Джо Байден решил помиловать своего сына в выходные, приурочив это событие ко Дню благодарения. В ответ на это Хантер Байден сказал, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей.

1 декабря адвокаты Хантера Байдена выразили опасения по поводу его будущего после избрания Дональда Трампа президентом США. Указывалось, что республиканец включил Хантера в список своих «врагов». Члены команды Трампа также отметили, что он может отомстить прокурорам, если те не займутся делом более строго.

В сентябре Хантер Байден признал свою вину по девяти обвинениям в рамках дела о налоговых преступлениях, а в июне согласился с обвинениями по трем пунктам, связанным с незаконным хранением оружия.