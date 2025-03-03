Трамп призвал американцев не становиться европейцами

Президент США Дональд Трамп попросил сограждан меньше думать о российском лидере Владимире Путине, а больше заботиться о собственном государстве, пишет РИА Новости .

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — сказал американский лидер.

Он добавил, что к этому уже пришла Европа и нужно не допустить повторения такой ситуации.

Ранее Трамп и Путин провели телефонные переговоры. После этого делегации США и России дважды провели консультации по улучшению отношений между двумя странами.