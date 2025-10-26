Трамп признался, что «любит останавливать войны», но это не хобби

Американский президент Дональд Трамп высказался о своей роли в урегулировании международных конфликтов. По его словам, прекращение военных действий приносит ему удовольствие, однако он подчеркнул серьезность такой деятельности, которая не связана с хобби, пишет ТАСС .

Выступая в столице Малайзии Куала-Лумпуре, Трамп отметил, что хорошо справляется с миротворческой миссией и получает от этого удовлетворение. При этом президент уточнил, что не считает подобную работу развлечением из-за ее высокой значимости.

«Я не забуду тот день (когда он созвонился с лидерами Таиланда Анутхин Чанвиракун и Камбоджи Нородом Сиамони — ред.), потому что это была одна из первых войн, (в завершении которых — ред.) я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — сказал Трамп.

Эти воспоминания прозвучали во время саммита АСЕАН, где две азиатские страны подписали декларацию о двусторонних отношениях. Американский президент охарактеризовал этот документ как мирное соглашение.

