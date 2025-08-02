Трамп признал эффективность России в обходе санкций

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В интервью Newsmax американский президент Дональд Трамп сделал неожиданное признание: несмотря на все санкционное давление, Россия продолжает эффективно обходить ограничения.

«Путин (президент России) хорошо умеет их обходить», — заявил он, фактически признав несостоятельность экономической войны против Москвы.

«Он (Путин — ред.), безусловно, крепкий орешек, так что в этом смысле ничего не изменилось», — добавил Трамп.

При этом Трамп подтвердил передислокацию атомных подводных лодок ближе к российским границам, отказавшись раскрыть их точное местоположение.

«Я просто хочу быть наготове», — пояснил он свою позицию, подчеркнув оборонительный характер этих мер.

Особую резкость президент США сохранил для своих предшественников — Барака Обамы и Билла Клинтона. По его мнению, они «должны заплатить большую цену» за раздутый скандал о «российском вмешательстве», но конкретные меры оставил на усмотрение Министерства юстиции.