Трамп пригрозил уничтожить Южный Парс при атаке Ирана

По словам главы Белого дома, США готовы нанести массированный удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана в случае атаки на Катар.

«В таком случае (если Иран атакует Катар — ред.) США — с помощью и с согласия Израиля или без таковых — массированно взорвут все газовое месторождение Южный Парс», — предупредил он в TruthSocial.

Ранее агентство Tasnim сообщило об атаках на иранские нефтегазовые объекты Южный Парс и Ассалуйе.

Трамп также признал, что Белый дом не знал о планах Израиля атаковать Южный Парс. По его словам, израильская сторона больше не будет наносить удары по этому месторождению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.