Трамп пригрозил уничтожить Южный Парс при атаке Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожит газовое месторождение Южный Парс, если Иран атакует Катар, сообщает RT.
По словам главы Белого дома, США готовы нанести массированный удар по крупнейшему газовому месторождению Ирана в случае атаки на Катар.
«В таком случае (если Иран атакует Катар — ред.) США — с помощью и с согласия Израиля или без таковых — массированно взорвут все газовое месторождение Южный Парс», — предупредил он в TruthSocial.
Ранее агентство Tasnim сообщило об атаках на иранские нефтегазовые объекты Южный Парс и Ассалуйе.
Трамп также признал, что Белый дом не знал о планах Израиля атаковать Южный Парс. По его словам, израильская сторона больше не будет наносить удары по этому месторождению.
