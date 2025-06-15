Трамп пригрозил Ирану обрушить «всю мощь вооруженных сил США»

Президент США Дональд Трамп отметил, что в случае какой-либо атаки Ираном Штатов на противника обрушится вся мощь американских ВС на невиданном уровне, сообщает РБК .

Трамп написал об этом в соцсети Truth Social. По его словам, Штаты не имеют никакого отношения к последним ударам ЦАХАЛ, которые были нанесены по Ирану.

«Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — добавил американский лидер.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков Ирана. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет. Противники обмениваются ударами ракет и дронов. С обеих сторон есть погибшие и раненые.