Трамп предупредил о катастрофе в случае отмены тарифов Верховным судом США
Президент США Дональд Трамп заявил о потенциальной катастрофе для страны, если Верховный суд признает незаконными введенные им пошлины на иностранные товары, сообщает «КоммерсантЪ».
В публикации в соцсети Truth Social политик утверждает, что реальная сумма возврата тарифных поступлений и инвестиций превысит $2 трлн, тогда как противники администрации сознательно занижают цифры.
Верховный суд рассматривает вопрос о правомерности применения президентом закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения тарифов.
Исход дела определит будущее американской торговой политики: либо Белый дом лишится инструмента для быстрого введения пошлин, либо получит прецедент для еще более агрессивных тарифных мер.
