Трамп предупредил о катастрофе в случае отмены тарифов Верховным судом США

сегодня в 04:16

Трамп: США вернут два триллиона долларов при признании пошлин незаконными

Президент США Дональд Трамп заявил о потенциальной катастрофе для страны, если Верховный суд признает незаконными введенные им пошлины на иностранные товары, сообщает «КоммерсантЪ» .

В публикации в соцсети Truth Social политик утверждает, что реальная сумма возврата тарифных поступлений и инвестиций превысит $2 трлн, тогда как противники администрации сознательно занижают цифры.

Верховный суд рассматривает вопрос о правомерности применения президентом закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях для введения тарифов.

Исход дела определит будущее американской торговой политики: либо Белый дом лишится инструмента для быстрого введения пошлин, либо получит прецедент для еще более агрессивных тарифных мер.

