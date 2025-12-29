Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским призвал ускорить достижение договоренностей по урегулированию конфликта. Американский лидер предупредил, что промедление может привести к дальнейшим военным потерям со стороны Киева, пишет kp.ru .

«Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», — сказал Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго, комментируя ситуацию на фронте.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не заинтересована в выводе украинских формирований с занимаемых ими позиций на фоне успешного продвижения российской армии. По его словам, РФ изначально призывала Украину предоставить жителям Донбасса право на самоопределение, но Киев выбрал предпочел решать ситуацию военным путем.

В Кремле также подчеркивали, что продолжение конфликта для украинской стороны «бессмысленно и опасно».

