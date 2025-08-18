Трамп позвонит Путину на фоне переговоров с европейскими лидерами

сегодня в 23:07

Президент США Дональд Трамп в ближайший час планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Источники Sky News сообщают, что звонок может состояться прямо во время текущей встречи американского лидера с руководителями европейских стран в Овальном кабинете.

Ожидается, что лидеры обсудят вопросы урегулирования украинского кризиса, включая возможные гарантии безопасности для Киева.

Европейские лидеры, присутствующие в Белом доме, пробудут там еще около двух часов.