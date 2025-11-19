Трамп потребовал регулирования ИИ, чтобы Вашингтон не был темнокожим
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости создания единых федеральных стандартов для регулирования искусственного интеллекта, выступив против внедрения в алгоритмы либеральной идеологии, сообщает РИА Новости.
Поводом для заявления стали случаи, когда ИИ-системы, в частности программа Gemini от Google, изображали отцов-основателей США, включая Джорджа Вашингтона, в качестве темнокожих людей.
Трамп подчеркнул, что разрозненное регулирование ИИ в разных штатах приводит к созданию «либерального ИИ», пропагандирующего идеи разнообразия, инклюзивности и равенства. Президент настаивает на разработке общего федерального стандарта вместо существующей мозаики из местных нормативных актов.
Инцидент с изображением Вашингтона вызвал широкий общественный резонанс в прошлом году и стал примером идеологического влияния на технологии искусственного интеллекта.