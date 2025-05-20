Трамп попросил Путина предложить Украине «то, с чем можно согласиться»

Президент США Дональд Трамп поделился с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским информацией о своей просьбе к российскому президенту Владимиру Путину. Просьба заключалась в том, чтобы в рамках меморандума по украинскому урегулированию предложить то, «с чем можно согласиться», а не сразу же отклонить, сообщает «Царьград» со ссылкой на портал Axios.

Накануне российский лидер выразил готовность Москвы к разработке совместного с Украиной меморандума, охватывающего вопрос прекращения огня.

19 мая президенты России и США провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждался, в частности, украинский кризис. Разговор длился более 2 часов. Позже Трамп выразил оптимизм относительно возможности урегулирования конфликта и заявил об отказе от введения новых санкций в отношении России.

Глава Белого дома также обсудил ситуацию с президентами Украины, Финляндии и Франции, премьер-министром Италии, канцлером Германии, главой Еврокомиссии. Он сообщил, что проинформировал их об итогах своих переговоров с Путиным.