Трамп пообещал разобраться с инцидентом в небе над Эстонией

«Для меня скоро проведут брифинг. Мне не нравится эта ситуация, она может стать большой проблемой», — заявил он.

Ранее эстонские власти утверждали, что утром 19 сентября три российских самолета вторглись в их воздушное пространство.

Минобороны России категорически опровергло эти обвинения, подчеркнув, что перелет из Карелии в Калининградскую область осуществлялся строго над нейтральными водами Балтийского моря без отклонений от маршрута. В ведомстве отметили, что трасса пролегала на расстоянии более трех километров от эстонского острова Вайндло, что соответствует международным нормам.

