Трамп пообещал Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп в разговоре с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым пообещал прекратить остановить войну в Палестине, пишет РИА Новости .

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов.

«Мы это остановим. Я это остановлю», — ответил ему Трамп.

Россиянин Ислам Махачев в ночь на воскресенье победил американца Дастина Порье на турнире в США, защитив тем самым титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов был секундантом Махачева, а Трамп присутствовал в роли зрителя.

Выборы президента пройдут в США в ноябре 2024. Главные соперники — Джо Байден и Дональд Трамп. Они уже набрали достаточно голосов по итогам предварительных голосований для номинации от своих партий. Почти все их соперники отказались от участия в выборах.