Трамп получил от Мерца в подарок свидетельство о рождении своего деда

Американский президент Дональд Трамп встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Белого дома, где позднее прошла их совместная пресс-конференция. В ходе рабочего визита в США Мерц подарил Трампу свидетельство о рождении его деда, сообщает ТАСС .

По словам Мерца, свидетельство о рождении дедушки Трампа перевели на английский язык и оформили в рамку в МИД ФРГ. При рождении Фредерика Трампа звали Фридрих Трумп. Он появился на свет в Кальштадте в 1869 году, а в 1885 году эмигрировал в США.

На встрече с Трампом Мерц также предложил США активизировать сотрудничество между странами, подчеркнув, что Германия помнит, что многим обязана американцам и никогда этого не забудет.

По мнению Мерца, общее историческое прошлое может стать «очень хорошей» основой для плодотворного и тесного сотрудничества между Вашингтоном и Берлином.