Трамп получил 3 отказа за 48 часов от глав России, Китая и Ирана

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Bloomberg: за двое суток Трампу отказали 3 раза лидеры РФ, КНР и Ирана

За двое суток президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил отказ в поддержке его международных инициатив сразу от трех ключевых держав: России, Китая и Ирана, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на обещания Трампа оперативно разрешить украинский конфликт, подписать торговое соглашение с Китаем и заключить ядерную сделку с Ираном, ни одно из этих намерений не было реализовано.

Агентство Bloomberg пишет, что после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным глава Белого дома признал невозможность быстрого достижения мира на Украине.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также выразил недовольство предложениями, выдвинутыми Вашингтоном относительно ядерного соглашения.

Авторы статьи отметили, что отношения с Китаем тоже ухудшились: Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных металлов, что негативно отразилось на ряде американских отраслей.

В дополнение к этому, КНР активно развивает торговые связи со странами Европейского союза, стремясь компенсировать убытки, возникшие в результате введения пошлин Вашингтоном.