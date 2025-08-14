Трамп поддержал иск своей супруги против сына Байдена

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал свою супругу Меланию, которая намерена обратиться в суд с иском против сына экс-главы государства Хантера Байдена.

Первая леди США обвинила сына Джо Байдена в клевете в связи с делом скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и требует моральную компенсацию в размере 1 млрд долларов.

«Я думаю, что нужно идти вперед», — сказал Трамп в интервью радио Fox News, комментируя возможность подачи иска Мелании против Байдена-младшего.

В 2019 году в США Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации и сговоре. За это его должны были посадить в тюрьму на 45 лет. С 2002 по 2005 год мужчина занимался интимом с десятками несовершеннолетних девушек в своих особняках в Нью-Йорке и Флориде.

Эпштейн платил девушкам сотни долларов, а затем просил жертв вербовать для него других представительниц слабого пола. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхеттена постановил не выпускать Эпштейна из-под стражи под залог. В конце того же месяца финансиста обнаружили в камере в «полубессознательном состоянии», после чего он погиб.