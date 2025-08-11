Трамп планирует устроить встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сказал, что собирается организовать встречу глав РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Его присутствие будет зависеть от необходимости, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, 88% жителей Украины хотят подписать с РФ договор о мире. Он сослался на результаты опросов.

Президент США также сказал, что у него хорошие отношения с Зеленским. Но тот не согласен с тем, что политик сделал.

Трампу не нравится заявление Зеленского о том, что ему необходимо конституционное одобрение по вопросам территорий.

Встреча президентов США и России пройдет на Аляске 15 августа. На ней будут обсуждать мирное урегулирование украинского кризиса и ряд других вопросов.