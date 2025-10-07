Трамп: переговоры по Газе идут хорошо

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по Газе идут хорошо, сообщает РИА Новости .

По словам главы Белого дома, Израиль позитивно отреагировал на реакцию палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе Газа.

«Он [Нетаньяху] был очень позитивно настроен. Он был очень позитивно настроен по поводу сделки», — отметил он.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп 3 октября после ответа ХАМАС на предложение президента США поговорили по телефону. В ходе беседы премьер Израиля сказал, что праздновать нечего, а ответ движения ничего не значит.

Кроме того, Нетаньяху дал американскому президенту понять, что считает этот ответ отказом от предложенного плана Трампа.

