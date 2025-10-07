Трамп: переговоры по Газе идут хорошо
Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по Газе идут хорошо, сообщает РИА Новости.
По словам главы Белого дома, Израиль позитивно отреагировал на реакцию палестинского движения ХАМАС на предложение по прекращению огня в секторе Газа.
«Он [Нетаньяху] был очень позитивно настроен. Он был очень позитивно настроен по поводу сделки», — отметил он.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп 3 октября после ответа ХАМАС на предложение президента США поговорили по телефону. В ходе беседы премьер Израиля сказал, что праздновать нечего, а ответ движения ничего не значит.
Кроме того, Нетаньяху дал американскому президенту понять, что считает этот ответ отказом от предложенного плана Трампа.
