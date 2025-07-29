Трамп отказался принять главу Тайваня в Нью-Йорке

По данным FT, президент Тайваня намеревался посетить город перед поездкой в Белиз, Гватемалу и Парагвай, но получил отказ от американских властей.

Bloomberg ранее писал, что Дональд Трамп опасается встречи с Лаем Цинде, поскольку это способно осложнить торгово-экономические переговоры с Китайской Народной Республикой и поставить под угрозу проведение запланированного саммита с китайским лидером Си Цзиньпином.

Кроме того, руководство Тайваня недавно заявило о повышении уровня военной активности со стороны Китая вблизи острова. Напряженность продолжает нарастать с тех пор, как Лай Цинде занял пост главы государства — Пекин обвиняет его в поддержке сепаратистских настроений.