Трамп остановил финансирование ООН

Согласно документу, предложение затрагивает треть согласованных годовых обязательств США перед международной организацией, которые составляли 1,5 миллиарда долларов.

Речь идет о финансировании как самой ООН, так и связанных с ней структур. Этот шаг продолжает курс Вашингтона на пересмотр своего участия в международных организациях и соответствует предвыборным обещаниям Трампа сокращать расходы на внешнюю политику в пользу внутренних нужд.

Ранее администрация Трампа уже выходила из ряда международных соглашений и структур, включая ЮНЕСКО и Совет ООН по правам человека, аргументируя это необходимостью реформ и защитой национального суверенитета.