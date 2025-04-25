Трамп опроверг свои вчерашние слова о дедлайне по мирной сделке России и Украины

У США нет дедлайна по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил президент США Дональд Трамп. Накануне он говорил, что у него есть «свой собственный дедлайн» по сделке, и Вашингтон хочет, что перемирие наступило быстрее, сообщает «Прайм» .

По словам Трампа, переговоры об украинском урегулировании продолжаются, и стороны «довольно близки» к заключению мирного договора. Несмотря на это, у Белого дома нет никаких крайних сроков по достижению сделки.

«Если я смогу это сделать — это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее», — сказал Трамп в беседе с журналистами Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что ключевая цель в этом вопросе — завершить вооруженные столкновения и спасти жизни военных.

Однако 24 апреля Дональд Трамп заявлял, что у него есть дедлайн по заключению российско-украинской сделки, хотя и не называл конкретных сроков.

«У меня есть свой собственный дедлайн. Мы хотим, чтобы это было быстро», — говорил республиканец.