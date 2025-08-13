Трамп описал последствия бесплатной передачи ему Москвы и Ленинграда

Президент США Дональд Трамп в личной соцсети Truth Social возмутился тем, что «крайне недобросовестные СМИ» сочли его грядущую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным победой последнего. Вновь осуждая «фейковые новости», хозяин Белого дома сказал, что они бы сочли «плохой сделкой» даже тот сценарий, при котором он «бесплатно получит Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией».

По мнению Трампа, «крайне недобросовестные» медиа освещают его встречу с Путиным, которая пройдет на Аляске 15 августа. Политик считает, что журналисты «постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей, таких как Джон Болтон», который является его бывшим советником по нацбезопасности.

Джон Болтон говорил, что «Путин уже победил», несмотря на то, что переговоры РФ и США пройдут на американской территории, отметил Трамп. В связи с этим хозяин Белого дома задался вопросом: «Что это вообще такое? Мы выигрываем все».

«Фейковые новости работают сверхурочно (без налога на сверхурочные!). Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку! Но теперь их поймали», — написал Дональд Трамп, заявив о «коррупции» в таких СМИ.

Журналисты подобных «недобросовестных» газет — «больные и лживые люди», которые могут ненавидеть США, убежден американский президент.