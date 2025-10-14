Трамп объявил США самой богатой страной мира из-за ввода пошлин

сегодня в 04:54

Трамп: Соединенные Штаты теперь самая богатая страна в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение импортных пошлин сделало Соединенные Штаты самой богатой страной в мире, сообщает ТАСС .

По словам американского лидера, Вашингтон уже получил сотни миллиардов долларов от взимания торговых сборов, а в перспективе планирует довести эти поступления до 1 триллиона долларов ежегодно.

«С введенными нами пошлинами я считаю, что Соединенные Штаты теперь самая богатая страна в мире, и мы зарабатываем сотни миллиардов долларов,» — сказал Трамп представителям прессы.

Данное заявление прозвучало на фоне ранее озвученных Трампом цифр о полученных 200 миллиардах долларов от импортных пошлин.

При этом статистика Международного валютного фонда подтверждает лидерство США по объему ВВП, однако эксперты продолжают дискуссию о реальном влиянии протекционистских мер на экономическое благосостояние страны.